Elly Schlein, sfottò-Lega: "Compagni sì, ma con stile"

27 aprile 2023 a

a

a

La recente intervista di Elly Schlein alla rivista di moda Vogue, con tanto di servizio fotografico nei loro studi, ha colpito molti. Anche la Lega ne sarebbe rimasta sorpresa. Tant'è il profilo Twitter del partito di Matteo Salvini ha pubblicato proprio una delle foto della segretaria apparsa su Vogue, modificando la "G" del nome della rivista col simbolo del partito comunista.

A corredo della foto modificata, la Lega ha scritto ironicamente: "Elly Schlein posa per Vogue e si racconta: 'Mi vesto ascoltando i consigli di un’armocromista'. Compagni sì, ma con stile...". La leader dem, infatti, nell'intervista in questione ha anche ammesso che c'è un'esperta, una consulente di immagine, dietro ai suoi look.

La stylist, che si chiama Enrica Chicchio, a Repubblica ha spiegato: "Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l'eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati". Poi ha aggiunto di conoscere la segretaria del Pd ormai da un po' di tempo: "Ci siamo conosciute un anno e mezzo fa, anche se nell'ultimo periodo la collaborazione è diventata più intensa. Anche perché Elly adesso ha meno tempo". Sulle tariffe invece: "In genere chiedo 140 euro all'ora, più Iva, per il lavoro sui colori. Sullo shopping, saliamo a 300 euro l'ora. Per il guardaroba dipende. Con Elly ho un forfait".