Silvio Berlusconi al San Raffaele, "3 ore di riprese e 15 minuti di video"

Tre ore di riprese, 15 minuti di video: Silvio Berlusconi tra poco riapparirà in pubblico con un video-messaggio alla convention di Forza Italia in corso agli East End Studios di Milano. Un colpo di scena, quello del leaeder ed ex premier ricoverato da settimane all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite aggravata dalla leucemia che gli è stata diagnosticata due anni fa, già annunciato nelle ore scorse dal numero 2 azzurro Antonio Tajani.

Si sprecano le indiscrezioni: Berlusconi, spiega il Giornale, "spronerà un partito che si è rimpicciolito nel tempo ma vuole ancora dare le carte. Carte strategiche per l’affermazione di un centrodestra meno a destra e carte che legano Fi all’Europa e al Ppe". Suggestivo il nome dato alla convention forzista, "La forza dell’Italia", che coincide con la forza dell'indomabile Cav, che nella sua stanza d'ospedale da giorni sarebbe già al lavoro, riferiscono fonti a lui vicine, nuovamente coinvolto nella situazione politica del governo. "Telefonate, anche alle ore più impensate, ad amici e collaboratori, progetti, appunti; uscito dalla terapia intensiva, il Cavaliere trasforma la stanza del San Raffaele nel suo provvisorio quartier generale", prosegue il quotidiano diretto da Augusto Minzolini. "E piano piano si insinua l’idea che possa essere dimesso a breve, persino in tempo per benedire l’appuntamento degli East End Studios".

Una voce, quest'ultima, che però non sarebbe confermata dalla prudenza dello staff medico e dal dottore che cura personalmente Berlusconi, il professor Alberto Zangrillo. Le dimissioni arriveranno, ma probabilmente solo la prossima settimana. Basta questo, comunque, per alimentare l'entusiasmo in un partito di nuovo centrale nello scacchiere della maggioranza.