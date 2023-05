Venezia, "ecco il video hard": vergognosa vendetta, chi è il politico nel mirino

14 maggio 2023 a

a

a

C’è un focoso politico veneziano della Lega, o almeno in tanti dicono che sia lui. E c’è una mano birichina che spedisce via mail agli assessori e ai consiglieri del municipio i filmini erotici di questo politico o presunto tale. Le invia anche ai giornali locali. Pure alle tivù, ma è ovvio che nessuno li pubblichi. Da un giorno è un clic dietro l’altro. Ma chi è il leghista?

Chi lo conosce non ha dubbi, ma il nome non si può fare, le bocche sono cucite: sai che casino se poi viene fuori che non è lui? La parola “casino” è stata coniata da queste parti trecento e più anni fa. Si chiamavano così le “dèpendance” delle ville veneziane nelle quali le cortigiane ricevevano gli amici per giocare a faraone o a bassetta, ma soprattutto gli amanti per un altro genere di giochi. Venezia è la città di Casanova ma stando alle prestazioni il leghista lagunare sembra un novello Rocco Siffredi. Però un attimo: se il mandrillo indossa la maschera mentre sfodera l’arte amatoria, come fa il suo fustigatore ad averlo riconosciuto? Ah, saperlo, scriverebbe Dagospia. La mano bollente agisce da una casella mail anonima ma che potrebbe essere smascherata dalla polizia postale. Il “corvo” starebbe per finire in gabbia. I filmati partono a raffica e provengono dalla piattaforma “OnlyFans” dove ragazze piacenti ormai riescono a spillare migliaia di euro al mese anche solo per mostrare i piedi. Brave loro, fessi gli altri.

“OnlyFans” oltre alla casa dei viziosi è quella dei feticisti. I video del presunto leghista sarebbero stati scaricati da qui e poi caricati su un sito pornografico, una vigliaccata, oltre che un reato. «Xe lu, te digo che xe lu». È lui. «Tasi, cancella tutto». Taci e non mandarlo a nessuno, che se questo denuncia ci porta via la casa. Le chat WhatsApp dei politici veneziani e veneti ribollono. Il passionale politico, se è davvero lui, è particolarmente noto. Lui però nega. Ad amici e conoscenti ha negato e stra-negato. In ogni caso è probabile che la vicenda finisca in tribunale. Perché sarebbe finito nel mirino? «Per vendetta politica», dicono alcuni. Pare che qualcuno dentro la Lega voglia rovinare l’immagine del collega -rivale, stroncargli la carriera e prendere il suo posto. Fuoco amico, dunque. C’è però chi assicura che si tratti di fuoco nemico, qualcuno di centrosinistra pronto a tutto per far perdere voti al Carroccio. Comunque un colpo basso. Una gola profonda che tra calli e campielli utilizza metodi spregiudicati. Che mona! Che scemo, il “corvo”.