Alluvione, Salvini umilia la sinistra: "Riescono a protestare anche qui"

20 maggio 2023 a

a

a

"Ringrazio tutti quelli che giorno e notte stanno lavorando per la sicurezza materiale e immateriale dopo quanto accaduto in Emilia-Romagna": Matteo Salvini lo ha detto in un punto stampa a Bologna dopo l'alluvione che ha travolto il territorio. Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha spiegato che "il territorio va infrastrutturato e messo in sicurezza", specificando che "non esistono dighe di destra o sinistra".

"La mia intenzione è dare alla comunità l'idea che il ritorno alla normalità ci potrà essere già dai primi giorni della settimana prossima, poi ci occuperemo della conta dei danni. Questo è uno spirito unitario e costruttivo", ha aggiunto Salvini. Che poi, parlando della proposta di rimodulare i fondi europei come quelli del Pnrr proprio per aiutare l'Emilia Romagna, è stato netto: "Se apriamo un altro dossier con l'Europa non andiamo da nessuna parte. Un paese serio i soldi li trova senza riaprire un dossier". E ancora: "L'eventuale processo di rimodulazione rischia di essere troppo lungo e non possiamo permetterci di perdere dei mesi".

In ogni caso, Salvini ha anche avanzato una proposta: "Come ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al di là di quello che verrà deciso in Cdm martedì, noi potremo intervenire direttamente di nostro, su alcuni comuni particolarmente in difficoltà e particolarmente isolati, che potremmo 'adottare' come Mit per la rimessa subito in sicurezza, in attesa di quello che accadrà nell'immediato". Infine Salvini ha postato sui social un video di alcune proteste davanti alla prefettura: "Davanti alla Prefettura di Bologna, dove faremo il punto sulle infrastrutture e dei trasporti in Emilia-Romagna, qualcuno a sinistra trova il coraggio di portare avanti contestazioni, in un momento che dovrebbe unire tutto il Paese. Senza parole".