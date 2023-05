Meloni, la bordata a Fazio e Annunziata: "Se qualcuno decide che non ce la fa..."

26 maggio 2023 a

Giorgia Meloni lo dice chiaramente: "Siamo nella peggiore congiuntura sull’immigrazione, ma vi prometto che la spunto io alla fine. E quando risolveremo questo problema non sarà una boutade, preferisco metterci più tempo ma trovare soluzioni strutturali", ha detto il presidente del Consiglio durante un comizio del centrodestra a Catania per sostenere il candidato sindaco Enrico Trantino.

L'assegno grillino - Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, prosegue la Meloni, "siamo stati coraggiosi, perché bisogna distinguere tra chi non può lavorare e chi può farlo, perché il lavoro è l’unico ascensore sociale che esista. E se qualcuno non vuole farlo non può pretendere la paghetta di Stato".

Rai - Quindi il premier Meloni interviene a gamba tesa nella polemica sulla nuova Rai. "Quella della sinistra non era un’egemonia culturale ma di potere. È la sinistra è molto nervosa perché a paura di perdere questo sistema di potere", sottolinea. "Se anche nella Rai qualcuno decide che vuole fare qualcos’altro non è un problema che ci riguarda", attacca Giorgia Meloni. E ancora, conclude: "Se nella Rai qualcuno deve misurarsi col merito e decide che non ce la fa e deve misurarsi con altro, non è un problema che possiamo porci noi". Sta per caso pensando a Fabio Fazio e a Lucia Annunziata?