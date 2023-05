Comunali, Pregliasco incorona Meloni: "Cosa significa il risultato di oggi"

29 maggio 2023 a

Alle Comunali il centrodestra ha fatto il botto. La coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ha portato a casa vittorie che vanno da Ancona a Siena, roccaforti rosse. E così Lorenzo Pregliasco non può che complimentarsi con Giorgia Meloni. Il sondaggista di YouTrend, con tre diversi tweet, spiega che "i ballottaggi (e le amministrative) sono storicamente difficili per il centrodestra. Il risultato di oggi testimonia un vento politico ancora molto favorevole a Giorgia Meloni".

E ancora, perché per Pregliasco "continua l'onda lunga del 25 settembre. Non si vedono ancora segnali di un'incrinatura seria della 'luna di miele' con il centrodestra". Insomma, per la neo segretaria del Pd i voti sono una vera e propria batosta. "Che le Comunali dipendano dal vento politico nazionale o solo da fattori locali, comunque Elly Schlein aveva bisogno di una vittoria forte. Sta arrivando qualcosa che invece assomiglia più a una sconfitta", tuona lo stesso sondaggista. Non a caso nel Partito democratico si respira aria di insoddisfazione.

Anche il deputato Andrea Orlando si toglie qualche sassolino dalla scarpa. "Non va trasferito sul terreno locale un ragionamento di carattere nazionale. Penso che a livello locale ci sia una serie di problemi: c'è l'esigenza di costruire un partito, in molte realtà cominciamo ad avere problemi nella selezione della classe dirigente. Sono problemi che erano già sul tavolo e che oggi devono essere risolti. Mi auguro che vengano affrontati rapidamente dal gruppo dirigente nazionale". E il destinatario è chiarissimo.