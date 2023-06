Silvio Berlusconi? "32 milioni di euro in meno": bomba nella dichiarazione dei redditi

03 giugno 2023 a

a

a

Tra denaro, azioni, ville e auto, Silvio Berlusconi è il politico più ricco d'Italia. Dalla sua ultima dichiarazione dei redditi emerge che il leader di Forza Italia vanta un imponibile lordo di circa 18 milioni di euro. Una cifra da capogiro, ma che nulla ha a che vedere con quella dell'anno precedente, quando aveva raggiunto i 50 milioni. Dietro le perdite potrebbe esserci la crisi provocata dalla pandemia.

"Un'anziana voleva...". Berlusconi ai servizi sociali: l'aneddoto mai raccontato prima

L'ultima dichiarazione dei redditi, infatti, è quella relativa al periodo di imposta 2021 e riporta 17 milioni 697 mila 119 euro. Tutto frutto delle centinaia di immobili custoditi dalle società della holding di famiglia, ma anche 5 appartamenti e 2 box auto a Milano; tre ville (Antigua, Lampedusa e a Lesa, sul lago Maggiore). Figurano poi tre imbarcazioni: la San Maurizio (1977); la Principessa Vai via (1965) e la Magnum 70 (1990). Segue poi un lungo elenco dei pacchetti azionari posseduti tra le numerose società della famiglia dell'azzurro.

Video su questo argomento "Ho incontrato Berlusconi a casa sua": la rivelazione di Salvini. cosa si sono detti

Nel 2019, invece, il numero uno di Forza Italia ha visto lo "stipendio" rimanere quasi invariato, pari a 48 milioni (riferito al 2018). Quest'ultimo è diminuito col tempo, arrivando ai 47 milioni incassati nel 2020 da eurodeputato, con un ammanco di poco più di 500mila euro rispetto all'esercizio precedente, come certificato dalla dichiarazione dei redditi, firmata il 20 gennaio 2021. Intanto la compagna Marta Fascina è costretta a smentire alcune voci che riguardano proprio il "lascito" politico. "Mi trovo costretta a smentire il fantasioso e menzognero articolo apparso oggi sul Fatto quotidiano e - tuona la deputata - che mi tira in ballo in questioni che attengono alla titolarità del logo di Forza Italia e alla modifica degli assetti di partito".