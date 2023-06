La Russa sulla Rai: "Dico una cosa che farà polemica..."

06 giugno 2023 a

"Sapevamo del pregiudizio sul centrodestra, era previsto, hanno paura che facciamo finire loro la festa": Ignazio La Russa lo ha detto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Poi ha aggiunto: "Dico una cosa che può sollevare una polemica: in Rai il centrodestra è andato a smuovere un sistema che durava da anni. Ci può essere la paura da parte di gente che viene da un'altra storia politica. Siamo sicuramente non troppo teneri col sistema di potere che negli anni ha occupato molti spazi della vita culturale...", ha detto in riferimento alla sinistra.

A un certo punto, quindi, la conduttrice gli ha chiesto: "Ma quindi cosa fate, scardinate un sistema di potere troppo vecchio e fate un nuovo sistema di potere tutto di centrodestra?". "Non ho detto che noi vogliamo scardinarlo - l'ha corretta il presidente del Senato - ho detto che loro lo temono, è diverso. Poi nei fatti non c'è scardinamento".

Ignazio La Russa a L'Aria che tira

Ospite della Merlino, La Russa ha parlato anche della polemica del 2 giugno sollevata nei giorni scorsi da Michela Murgia, la quale aveva detto di aver notato un "saluto fascista" da parte di un militare con conseguente segno della vittoria proprio da parte del presidente di Palazzo Madama. "Mi ha stupito l'ignoranza inescusabile. Da sempre i militari fanno 'Attenti a’ sinist'. Lo fanno tutti gli anni, dov'erano quelli che l'hanno notato solo quest'anno?", ha commentato La Russa.