Marco Damilano resta in Rai, retroscena: ecco chi lo ha "salvato"

06 giugno 2023 a

a

a

Ha resistito alla tentazione di fare "il martire", come i colleghi Fabio Fazio e Lucia Annunziata. E così Marco Damilano alla fine si tiene il suo programma Il Cavallo e la torre, il giovedì sera su Rai 3, nonostante gli ascolti di quest'ultima stagione non siano stati precisamente esaltanti. Di più: ancora più degli ormai ex conduttori Che tempo che fa e Mezz'ora in più, l'ex direttore dell'Espresso sarebbe stato chiamato a rispondere di questioni politiche assai scottanti.

"Dopo il fango contro Salvini, in Rai...": Damilano, la Lega svela un caso inquietante

L'ultima, per certi versi clamorosa, la bufala del finto scoop dell'Espresso sul caso Metropol, l'inchiesta dell'estate 2019 (quando lui era ancora al comando) sui presunti rubli russi alla Lega. Un polverone mediatico su Matteo Salvini conclusosi con l'archiviazione in tribunale e soprattutto con l'emergere, ora, dei contatti tra uno dei faccendieri coinvolti nell'inchiesta e Giovanni Tizian, uno dei giornalisti di Damilano autore dei servizi. Una vera e propria polpetta avvelenata contro il Carroccio, che ora chiede anche una indagine del Copasir su quei fatti poco chiari.

Fango russo contro Salvini? "Ecco chi è la talpa": bomba della Lega

Ce ne sarebbe a sufficienza per chiedere la testa di Damilano per motivi deontologici o di semplice opportunità, eppure resterà al suo posto. Miglior risposta possibile, forse, a chi teme che con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi viale Mazzini diventi un avamposto fascista o giù di lì. Damilano resterà al suo posto almeno fino alla fine del suo contratto, nel 2024, poi si vedrà. Confermata anche Bianca Berlinguer, con il suo Cartabianca il martedì sera su Rai 3. Uno spazio non certo pro-governativo.

"Anche i servizi segreti". Complotto contro Salvini, bomba-Lega: rivelazioni choc

Al posto della Annunziata, la domenica pomeriggio, la favorita è ancora Monica Maggioni, ex direttore del Tg1 anche lei considerata più vicina al centrosinistra che a conservatori. Al posto di Fazio, secondo il Corriere della Sera, resta favorito Sigfrido Ranucci, che vedrebbe spostato Report dal lunedì sera alla domenica sera sempre su Rai 3. Per Francesco Giorgino, ex volto del Tg1, si profilerebbe un programma di approfondimento nella seconda serata di Rai 1.