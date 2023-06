Berlusconi convoca i ministri, tam-tam in FI: rimpasto targato Fascina?

06 giugno 2023 a

Sabato 10 giugno ci sarà un pranzo ad Arcore da Silvio Berlusconi in cui si discuterà della riorganizzazione di Forza Italia. Un pranzo, rivela La Stampa in un retroscena, in cui si riuniranno i ministri e non, al momento almeno, i capigruppo. Nel partito del Cavaliere e poi sui giornali si parla di un "rimpasto" imminente che sarebbe stato pensato da Marta Fascina, compagna di Berlusconi, il quale però minimizza: "Sono solo esercizi di fantasia". Tant'è. Il pranzo servirà a far vedere agli azzurri che il loro leader c'è e può tranquillizzare tutti. "Ed è certamente vero che Forza Italia voglia adeguare la sua organizzazione, anche in vista delle prossime elezioni europee. Ma non è vero che lo farà 'con la rivoluzione' e mortificando le persone", sottolinea il Cav.

Insomma, nessuno sconvolgimento. Berlusconi vuole un cambiamento che "coinvolga tutti e valorizzi il talento di ciascuno", come si legge nella nota. Poi, però, "una volta ascoltati e coinvolti tutti quelli che si devono coinvolgere, sarà il presidente a prendere una decisione, come è sempre stato e come è giusto che sia", aggiunge un big del partito parlando con La Stampa. In fondo, è la famiglia Berlusconi a tenere in vita Forza Italia a suon di donazioni.

Antonio Tajani avrebbe consigliato al presidente di essere "prudente" anche per evitare una eventuale "diaspora". "A partire da chi è già stato indebolito e, per l'appunto, non va 'mortificato', come la capogruppo in Senato Licia Ronzulli", si legge ancora su La Stampa. "Non è detto che venga toccata. E se anche venisse rimossa da capogruppo, potrebbe sempre incassare qualcos'altro", si ragiona in Forza Italia.