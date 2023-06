Berlusconi, Luttwak: "Ignorantone? Quando a cena ha stupito tutti", la foto mai vista prima

12 giugno 2023 a

a

a

Edward Luttwak ricorda Silvio Berlusconi. Politologo e grande analista degli equilibri geopolitici, Luttwak conosceva il Cavaliere e na ha apprezzato le doti diplomatiche e il suo modo di interpretare il ruolo da premier. "Silvio Berlusconi sicuramente è stato sempre sottovalutato. Ricordo uno dei nostri incontri, in occasione di un evento del 2008 con l’organizzazione filantropica ebraica Keren Hayesod, fece un discorso super dettagliato sul Medio Oriente, molto bilanciato", afferma all'Adnkronos Luttwak.

Luttwak ha rievocato quell’evento anche nel tweet che ha dedicato all’ex premier. "Berlusconi era un amico degli ebrei e di Israele. Nel 2008, fu un oratore al meeting globale Keren Hayesod dei principali filantropi ebrei. Il suo discorso senza note preparate o suggeritori fu dettagliato e bilanciato, sorprendendo gli ospiti stranieri fuorviati dai media che rappresentavano Berlusconi come un ignorante", ha twittato il politologo, mostrando una foto dell’evento che lo ritrae assieme a Berlusconi, Gianni Letta e una delle ospiti della serata. Insomma in poche righe Luttwak di fatto ricorda il politico-Berlusconi che ha saputo imporsi nel panorama politico internazionale riportando l'Italia al centro della scena come nel caso del vertice storico tra Bush e Putin a Pratica di Mare. Un punto fermo nella storia dell'Occidente che ha cambiato gli equilibri tra due superpotenze come Stati Uniti e Russia.

"Presidente le chiedo scusa, ma ci siamo capiti": Zangrillo, la foto col Cav | Guarda