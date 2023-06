Berlusconi, l'ultima foto prima del ricovero: "Dite che avete visto il presidente"

14 giugno 2023 a

C'è un'ultima foto di Silvio Berlusconi che mostra il suo volto provato dalla malattia ma ancora pieno di quel sorriso che non l'ha mai abbandonato. È stata scattata nel bar di Milano 2 dove il Cav si è recato proprio venerdì pomeriggio poco prima del ricovero al San Raffaele. "Erano circa le 14, 14.30 quando Silvio Berlusconi è arrivato, avevamo appena finito il turno del pranzo", racconta Massimiliano Albanese, il proprietario del Maximilian bistrot, il locale con vista sul laghetto dei cigni a Milano 2.

"Inizialmente nel locale non c'era nessuno, poi man mano che sono arrivati i clienti si sono avvicinati a Berlusconi per chiedergli una foto assieme e lui è stato molto cordiale e disponibile". - continua Albanese, raccontando quanto accaduto a Repubblica - "Si è fatto anche una foto con mio figlio di 7 anni, ha scherzato con lui e sembravano quasi in confidenza".

"Non è la prima volta che Berlusconi si affaccia in questo bistrot, ci era venuto anche un anno fa e ricordo che avevo chiacchierato con lui e poi gli avevo chiesto una foto", ha aggiunto il titolare del locale. Poi quella frase ad alcuni ragazzi presenti all'interno del bar: "Adesso raccontate a tutti che avete incontrato il presidente". Infine il racconto di due studenti di medicina presenti, anche loro, al bistrot: "Non sembrava per niente una persona che sarebbe stata ricoverata da lì a momenti". Purtroppo poco dopo la situazione è precipitata.