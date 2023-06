"23Duomo": il nome della bara di Silvio Berlusconi, come è stata realizzata

14 giugno 2023 a

La bara di Silvio Berlusconi sarebbe stata realizzata in legno di mogano con striature color rosso bruno proveniente dall’Honduras. Un legno stagionato di alta qualità. Si tratterebbe dello stesso legno con cui venivano costruite le chitarre di Jimi Hendrix. A realizzare il feretro i maestri artigiani dell’Art Funeral Italy di Paolo Imeri, con sede a Caravaggio, in provincia di Bergamo.

La bara, come spiegato a Repubblica dal titolare dell’azienda, si chiama "23 Duomo". E per realizzarla ci sarebbero voluti circa 20 giorni, dieci solo per lucidarla. Il legno utilizzato sarebbe stato ricavato sezionando tronchi interi, in modo da "valorizzare l’impronta digitale del legname definita figurazione", come spiegato da Imeri. Altra caratteristica della bara è la doppia verniciatura del legno nella parte superiore, mentre le parti laterali e la cornice sono satinate.

Alla domanda sul costo, però, il titolare dell'azienda ha detto: "Preferisco non svelarlo. Così come per motivi di riservatezza ho oscurato quel genere di cofano sul nostro sito, dove ci sono tutte le nostre creazioni. Posso solo aggiungere che si tratta dello stesso tipo di bara in cui giace l’imprenditore Leonardo Del Vecchio, scomparso un anno fa di questi tempi". L’azienda, comunque, ha fatto sapere di non avere avuto contatti diretti con la famiglia dell'ex premier: ha realizzato la bara su commissione per terzi, dato che in genere progetta e realizza pregiate bare artigianali per le diverse agenzie funebri.