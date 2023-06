Giorgia Meloni, il video e la promessa al Cav: "Ti renderemo orgoglioso"

14 giugno 2023 a

a

a

"Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo": Giorgia Meloni lo ha scritto sui social poco dopo i funerali di Stato del fondatore di Forza Italia. A corredo un video celebrativo, che ripercorre i principali momenti della vita di Berlusconi. Video al termine del quale si legge "Ciao Silvio, ti renderemo orgoglioso".

Il filmato postato dalla presidente del Consiglio ha raccolto alcuni dei momenti più importanti con Berlusconi protagonista, dal discorso della sua discesa in campo ai suoi trionfi in ambito sportivo. Nel video l'ex premier viene definito "combattente, coraggioso, determinato. Uno dei più grandi imprenditori che l'Italia abbia avuto, capace di innovare e costruire nuove strade, sempre pronto a difendere l'interesse nazionale. Ha governato con l'orgoglio, la visione e l'autorevolezza che una Nazione come la nostra merita e richiede. Ha reso l'Italia centrale nello scenario internazionale. E ha scritto pagine significative della nostra storia".

Alla fine si legge: "Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l'obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l'Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio. Ti renderemo orgoglioso". Sullo sfondo l'immagine del grande tricolore usato in una manifestazione di FdI. Tanti i commenti sotto al post. "Buon Viaggio. Silvio, resterai per sempre nella nostra memoria", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece, rivolgendosi alla Meloni, ha commentato: "Tu sei la sua eredità Giorgia".