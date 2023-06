Berlusconi, il misterioso messaggio sul Corriere: "Non ti dimentichiamo"

15 giugno 2023 a

Un misterioso messaggio per Silvio Berlusconi è stato pubblicato a pagina 30 de il Corriere della Sera. Si legge: "Grazie Silvio, sono trascorsi molti anni, più di quaranta, ma non dimentichiamo e non dimenticheremo che con la tua fiducia e la tua lungimiranza ci hai aiutato a spiccare il volo". Firmato "A.P.". Di chi si tratta?

Anche Matteo Salvini ha voluto salutare l'amico Silvio Berlusconi con una intera pagina su Libero, il Giornale, Il Tempo e La Verità: "Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche", si legge nel messaggio del vicepremier corredato da una foto in cui lui e il Cavaliere sono ritratti insieme mentre si tengono per mano, presumibilmente in Sardegna, nel giardino della villa del Cavaliere. "Hai fatto tanto per l’Italia e per gli italiani, lasci un vuoto difficile da colmare", conclude il leader della Lega, "da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Buon viaggio Silvio".

"Berlusconi non l'avrebbe permesso". La "foto orribile" che fa infuriare Zazzaroni, gelo a Rai 1

Ieri Salvini, che ha partecipato alle esequie del Cav ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti e un video da piazza Duomo gremita di sostenitori: "Quanta gente, quanto affetto, quante lacrime e sorrisi per te Silvio. E un impegno: non mollare, non arrendersi mai".