Schlein la spara grossa: "Obiettivo? Superare FdI e vincere le Europee"

Ha perso le amministrative, ma punta alle Europee. A Elly Schlein il flop ai ballottaggi non è bastato. La leader del Partito democratico non si arrende. Anzi. Per il Pd, ammette, "l'obiettivo è vincere le elezioni" europee ed "essere il primo partito d'Italia e superare FdI". Raggiunta da SkyTg24, la neo segretaria dem arriva anche a giustificarsi: "Quando provi a cambiare le cose incontri resistenza, dentro e fuori. Quindi vuol dire che stiamo provando a camminare su una strada giusta, questo ci ha permesso di ritrovare connessione con i nostri mondi. Il Pd deve ricostruire credibilità, non è semplice, un corpo complesso come un partito non lo cambi solo dalla testa, serve un cambiamento più profondo".

E ancora, non nasconde che "abbiamo avuto momenti difficili, abbiamo perso i ballottaggi ma in un quadro in cui il partito è stato il primo in quasi tutti i capoluoghi, quindi c'è il radicamento, ma da soli non riusciamo a vincere. Per questo sono importanti le alleanze". Un modo per corteggiare Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 Stelle.

"Ci sentiremo - spiega - per capire come coordinare le iniziative che il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e le altre forze stanno portando avanti. Abbiamo anche appuntamenti elettorali importanti in queste prossime settimane, ci sono le regionali in Molise, dove abbiamo costruito un'alleanza... quindi sicuramente ci sentiremo e ci accorderemo". Peccato però che da tempo i dem nutrino forti malumori nei suoi confronti. A parole la Schlein si è annunciata come un vento di cambiamento, nei fatti però nulla è cambiato. Di più perché in molti lamentano una sua assenza. Tra i big si vocifera che Elly non si faccia né sentire né vedere.