Paolo Berlusconi, tam-tam impazzito: scende in campo a Monza?

"Stare uniti": questo il messaggio che Antonio Tajani avrebbe fatto arrivare a tutti i membri di Forza Italia dopo la scomparsa del leader e fondatore Silvio Berlusconi. L'obiettivo è evitare spaccature, esodi e crisi che possano mettere fine alla creatura del Cav. Ad agitare le acque anche il fatto che tra pochi giorni scatterà l’iter per la sostituzione, temporanea per ora, di Berlusconi.

A prendere temporaneamente il posto del Cav sarà appunto Tajani, secondo quanto previsto dall’articolo 19 dello statuto del partito, che recita: "In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Comitato di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale". Il reggente, dunque, sarà Tajani, che di Berlusconi è stato il vice per diversi anni. Pur non essendo automatica, per ora nessuno avrebbe messo in discussione questa soluzione.

Nel frattempo, come riporta Repubblica in un retroscena, Tajani avrebbe rassicurato al telefono i colleghi di partito, garantendo che il sostegno della famiglia del Cav non è affatto in discussione. Anzi si starebbe discutendo l'ipotesi-candidatura di Paolo Berlusconi nel collegio senatoriale di Monza, rimasto vacante dopo la morte dell'ex premier. Da definire, infine, anche il ruolo di Marta Fascina, ex compagna di Berlusconi, che potrebbe avere un ruolo nel nuovo organigramma.