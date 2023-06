Pd, Bonaccini va da solo e la big si dimette: Schlein va a sbattere

19 giugno 2023 a

Terremoto senza fine nel Pd. Mentre la segretaria dem, Elly Schlein è impegnata nella resa dei conti in direzione, il partito le sfugge completamente di mano. Ormai è corsa a dissociarsi dalla numero uno del Nazareno o addirittura a sbattere la porta e andare via. La bomba esplode questa mattina quando Maria Concetta Chimisso si dimessa a soli 6 giorni dalle elezioni regionali in Molise dalla carica di vicesegretaria regionale del partito.

Uno schiaffone in piena regola sul volto della Schlein e nuovi scenari che si aprono per il centrodestra che sente sempre di più profumo di vittoria in Molise. Secondo fonti dem le dimissioni si inquadrano nella mancata condivisione della linea di Elly Schlein. "Non c'è stato alcun confronto in merito, ho appreso di queste dimissioni anche io questa mattina", ha affermato il segretario regionale Molise Pd Vittorino Facciolla, candidato alle elezioni del 25 e 26 giugno. Finito? No. La Schlein ha un'altra grana con cui deve fare i conti: Stefano Bonaccini, il governatore della Regione Emilia Romagna che di fatto, va ricordato, ha raccolto molti più voti tra le mura del partito rispetto a Elly Schlein che ha vinto le primarie grazie ai voti "extra-Pd". Bonaccini infatti avrebbe organizzato una convention, un raduno che potrebbe creare non pochi problemi alla Schlein. Come riporta Repubblica, Bonaccini sta organizzando per luglio una convention dove battezzerà la sua nuova area, che dovrebbe chiamarsi “Energia popolare”. È probabile che, oltre ai big della minoranza, venga invitata anche Schlein, come gesto distensivo. Ma in questa storia si sente un grande odore di scissione. E la Schlein nel corso del suo intervento alla direzione nazionale pare abbia colto i rischi di un possibile assalto all'interno del Pd. E così ha rilanciato su una mobilitazione in estate: "Vi propongo un'estate 'militante'. Ora è il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l'Italia e l'Europa". Una promessa e un annuncio che rispecchia lo stile-Schlein: parole vane molto fumose...