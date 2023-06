Berlusconi, l'omaggio al Senato: "Non c'è più? Forse più di prima". E sul suo scranno...

20 giugno 2023 a

A Palazzo Madama l'omaggio a Silvio Berlusconi. Dopo la scomparsa del leader di Forza Italia, i senatori hanno tenuto una commemorazione in Aula. Qui Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha esordito dicendo che "Silvio Berlusconi non c'è più o forse, in qualche modo, c’è più di prima" e, "mettendo nell'angolo odiatori impenitenti anche nel giorno del dolore, ed emerge il giudizio sull'unicità dell'uomo".

In politica, ha proseguito l'esponente di Fratelli d'Italia, "c'è un prima e un dopo Berlusconi" e si crea poi quella che "lui denuncia come 'persecuzione' che durerà parecchi anni", accuse, anche mediatiche, che "cadranno nel nulla. Quello che rimane è il suo ruolo in politica internazionale dove quello che accadde a Pratica di Mare rimane un unicum". Nel suo elogio, La Russa ha sottolineato che l'ex premier ha cambiato "i rapporti tra gli italiani e la politica". Lui, un uomo che "viene più volte colpito, ma mai affondato" e "quando era amico, Berlusconi, la sua amicizia la dimostrava in ogni modo". Infine, prima di chiedere un minuto di silenzio, il presidente del Senato ha concluso parlando di "ricordo in cui le luci sovrastano di gran lunga le ombre".

Per l'occasione sullo scranno del Cavaliere è stato poggiato un mazzo di fiori, proprio tra due big azzurri: Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri. Un omaggio che arriva dopo la decisione del governo di dichiarare il lutto nazionale e di celebrare per il Cav i funerali di Stato. Questi ultimi tenuti in Duomo, a Milano, dove hanno partecipato in migliaia.