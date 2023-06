Fdi, ecco Fenix: la festa di Gioventuà Nazionale presentata al Senato

26 giugno 2023 a

'Lo chiameremo futuro. Coordinate per portare in alto l'Italia': è questo il titolo dell'evento Fenix, organizzato da Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, che si svolgerà al Laghetto dell'Eur dal 29 giugno al 2 luglio. Un programma molto denso, suddiviso in quattro giorni, presentato oggi nella Sala Nassirya al Senato, che vedrà come ospiti numerosi esponenti del governo, ma anche volti noti del mondo della cultura e del giornalismo. Il taglio del nastro ci sarà giovedì 29 alle 16 alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e poi, a partire dalle 18, l'evento 'La fiaccola infinita': dibattito tra Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Spazio poi, venerdì 30, a Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito e ad Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca.

Gli eventi proseguiranno poi sabato 1 luglio, giorno in cui sono attesi Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati e l'evento 'Svanirà come in un incubo. Coordinate per sconfiggere la mafia', che vedrà come ospiti, tra gli altri, il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e il presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo. Nella giornata conclusiva di domenica 2 luglio il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. "Nel corso di questa iniziativa", ha detto nel corso della conferenza Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale, "ci confronteremo con i principali esponenti della politica italiana e con uomini di cultura e del giornalismo che ci aiuteranno a raccontare quali sono le nostre idee di futuro della nazione".

Per Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del dipartimento Organizzazione di Fratelli d'Italia, questa "Sarà un'iniziativa che può dimostrare anche che si può parlare di futuro e cambiare il mondo colorando con le proprie idee l'attualità e la politica senza imbrattare i muri o i monumenti evitando del tutto atti vandalici. Un evento importante non solo per la nostra storia, ma anche per il nostro futuro".