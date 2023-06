Giorgia Meloni, il blitz di Magi in Aula: il premier lo zittisce in un secondo

26 giugno 2023 a

a

a

Momenti di tensione durante l'intervento di Giorgia Meloni in occasione della giornata contro le droghe. Il premier è stata interrotta da una contestazione guidata da Riccardo Magi che ha agitato alcuni cartelli che inneggiavano alla liberalizzazione delle droghe. La Meloni l'ha subito fulminato: "Onorevole Magi ma cosa fa? Lei non deve chiedersi cosa faremo noi, ma deve chiedersi cosa avete fatto voi con politiche che hanno rovinato tutto".