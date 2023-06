Elisabetta Piccolotti offende Salvini e Meloni? Ricoperta di insulti

29 giugno 2023 a

a

a

Elisabetta Piccolotti ne combina un'altra: il suo attacco a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e centrodestra si rivela un boomerang. Commentando il "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per aver dato della "zecca tedesca" a Carola Rackete e il processo in corso ai danni di Roberto Saviano (querelato da Meloni per aver dato loro dei "bast**), la moglie di Nicola Fratoianni finisce per essere ricoperta di critiche.

"Zecca si. Sbruffoncella si. Delinquente si. Fuorilegge si. Bastardi no - esordisce nel suo cinguettio -. Un ministro può. Un giornalista non puó. Contro una donna di sinistra puoi tutto. Contro una donna di destra non puoi niente. Sono così: pura arroganza del potere".

Lei? La moglie di Fratoianni: clamoroso, nelle liste della sinistra...

Eppure sono in tanti a ricordare che negli anni è accaduto l'esatto contrario, ossia contro le donne di destra era tutto lecito. "Certo ci vuole proprio una bella faccia di bronzo per scrivere un post del genere. Sono anni che le donne di destra vengono offese in tutti i modi... Siamo sempre lì, il solito Doppio Standard", tuona un utente a cui ne fa eco un altro: "Tutti i giorni una donna di dx viene sbeffeggiata per altezza, peso, modo di parlare etc. ma non dite mai nulla, stesso trattamento per tutte sennò è solo paraculaggine".

"Morale?". Non soltanto il caso Soumahoro: moglie eletta, chi bombarda Fratoianni

Finita qui? Niente affatto: "Burina, Pescivendola, Mercatara, Fascista. Questi sono solo alcuni degli epiteti che voi e i vostri elettori, rivolgete quotidianamente. Non ti ho mai visto prendere le distanze una sola volta dall’alto dei tuoi 15.000€ mensili. Lei si può insultare? Ridicola". E di fronte a tutto questo lady Fratoianni non può che rimanere in silenzio.