Salvini, "riportiamo un po' di regole: quando scatta la rivoluzione delle strade

Quando sarà operativo il nuovo codice della strada? Matteo Salvini ha risposto a questa domanda ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Dall’autunno se il Parlamento approva in frutta tutte le nuove regole - ha risposto il vicepremier leghista - che non sono regole liberticide, come leggevo oggi su un giornale. Guidare ubriaco, o drogato, magari contromano non è un inno alla libertà ma cretinismo, cerchiamo di riportare un po' di regole in strada”.

Tralasciando per il codice della strada, Salvini si è prestato a uno scambio di battute con i due conduttori radiofonici, rispondendo anche a domande più leggere e meno politiche. Come quella ironica su Salvini che farebbe cadere i governi d’estate: “Quest’anno abbiamo tanti cantieri da seguire - ha risposto - e peraltro ricordo che quest’estate su tutti i treni di Trenitalia viaggeranno gratis i nostri amici a quattro zampe”. A proposito dell’estate, il vicepremier se la sente di rinunciare al mojito? “E perché? Basta non guidare. Se ci si vuole fare un mojito, basta far guidare qualcun altro".

Parlando di spiaggia e mare, Salvini ha già fatto la prova costume? "E' drammatico, mi sono pesato, sono ad 89kg e ieri ho preso la mia prima pasticchetta per la pressione della mia vita…”. Infine una battuta sulla relazione con Francesca Verdini: “Nozze? Non sono in programma, anche se sono grandemente, fortunatamente e felicemente fidanzato”.