Rita Dalla Chiesa, il sondaggio su Tajani: "Si fidano di lui e fanno bene"

02 luglio 2023 a

Un sondaggio Ipsos ribalta i giochi per il dopo-Berlusconi dentro Forza Italia. A rivelarlo è Rita Dalla Chiesa, parlamentare azzurra, che su Twitter condivide una rilevazione che mostra il gradimento degli italiani per i leader di partito. Dalla classifica resta fuori Giorgia Meloni per il suo incarico da premier.

E di fatto quello che emerge dal sondaggio condiviso da Rita Dalla Chiesa è il grande apprezzamento per Antonio Tjani che raggiunge il 34 per cento dei consensi. Subito dietro, di un soffio, c'è Matteo Salvini al 31 per cento. Un dato importante che testimonia ancora una volta la fiducia da parte degli elettori nei leader dei partiti di centrodestra. Poi è il turno di Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle con il 30 per cento. Solo quarta Elly Schlein che raccoglie col suo Pd un misero 26 per cento.

E deve guardarsi le spalle anche da Maurizio Lupi di Noi moderati che è al 23 per cento. Poi c'è Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana col 19 per cento. Dietro a un punto Angelo Bonelli dei Verdi col 18 per cento. Chiudono la classifica Calenda e Renzi, anche loro al 18 per cento. E la Dalla Chiesa mostrando il sondaggio su Tajani, ha aggiunto: "La gente si fida di lui. E fa bene".