Renzi sotterra Elly Schlein: "Cosa dice la Meloni di lei"

04 luglio 2023 a

a

a

Questa sinistra? "E' la migliore amica di Giorgia Meloni". La sentenza, tranchant, è di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, in studio a Zona Bianca su Rete 4, incalza Elly Schlein: "Non ho le sue stesse idee e quindi sono l'ultimo a poterne parlare, ma trovo che su molti temi sia una sinistra ideologica. Quando sposa con Giuseppe Conte il reddito di cittadinanza, adesso che fortunatamente è stato tolto, o insegue su altri temi che non interessano alla massa delle persone, è una sinistra che non ha voglia di governare e non ha voglia di vincere".

Dalla "limonata" fino all'"ascensore": tutti i disastrosi patti di Elly Schlein

"E' la miglior alleata possibile della Meloni - incalza ancora Renzi -, più la Schlein radicalizza e più la Meloni dice 'bene bene, qui ci sto molti anni'", sottolinea con un sorriso sarcastico l'ex premier ed ex segretario democratico.

L'impressione è che la sinistra si sia appiattita sul Pride, come vera forma di opposizione al governo. Renzi scuote il capo: "L'opposizione alla Meloni non la fai su questo. La fai sul Mes, che la Meloni si è impegnata ad approvare, poi ha rinviato di 4 mesi nella speranza di fare il pacchetto".

"Sei su sei". Pd, esplode la rivolta contro Schlein: una frase per distruggerla

"Farei opposizione - prosegue Renzi, agguerritissimo - sul fatto che in Europa chi ci è andato contro non sono gli amici della Schlein, ma Orban e la Polonia, gli amici della Polonia. Il primo ministro polacco, il collega polacco della Meloni, è iscritto al suo stesso partito europeo della Meloni. Che quando si è arrivato a votare per i migranti ha detto: a me dispiace per l'Italia, ma non me ne frega niente e voto contro".