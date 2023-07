De Luca, Schlein umiliata di nuovo: "Io in grigio e blu", esplode il Pd

04 luglio 2023 a

Non c'è pace per il Pd. Vincenzo De Luca torna a pungere Elly Schlein. O meglio, la sua armocromista. Dopo le stoccate di lunedì, il governatore della Campania si scaglia ancora contro la consulente della leader dem. La donna, ingaggiata per scegliere look e colori, proprio non va giù a De Luca. "Come vedete, vesto da vecchio burocrate sempre grigio e blu, non ho molta varietà di colori. Non ho molta armocromia, diciamo così. Però mi darebbe fastidio dare 300 euro l'ora a una consulente per i colori perché 300 euro l'ora sono i due terzi di una pensione al minimo. E vengo da una storia nella quale queste cose sarebbero state imbarazzanti, sinceramente".

E ancora, nel corso dell'incontro organizzato da SPI CGIL, il governatore manda un chiaro messaggio a Schlein. "Alla Regione - dice - conto di starci a lungo". De Luca promette che "continueremo a lavorare così, a essere vicini alla povera gente, ai pensionati, a chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Lo faremo senza vendere chiacchiere. Noi non faremo neanche un euro di debito fino a quando ci sto io alla Regione Campania e conto di starci a lungo, ovviamente".

Insomma, Schlein avvisata. Solo poche ore prima la neo segretaria si è soffermata sul terzo mandato, quello a cui andrebbe incontro De Luca. "Sento molto parlare di terzo mandato - ha detto a Otto e Mezzo -, vorrei ricordare che attualmente non è previsto dalla legge. Vorrei che il Pd si concentrasse sulle risposte da dare ai cittadini, delle beghe interne non frega niente a nessuno".