Meloni, la foto-bufala di Repubblica: toppa peggio del buco, altro disastro

"Che figura di m..." avrebbe detto Emilio Fede fuorionda durante il suo Tg4. Noi ci limitiamo a dire che la toppa è peggio del buco, anche se peggiorare la situazione non era per nulla facile. Ma Repubblica ci è riuscita alla grande. Martedì il giornale diretto da Maurizio Molinari aveva sparato la foto di Giorgia Meloni con in un mano un cocktail: “La premier si rilassa sulla spiaggia di Cala Masciola, vicino a Borgo Egnazia in Puglia, dov’è arrivata con un volo di Stato di ritorno dal Consiglio Europeo di Bruxelles”.

E fa niente che la foto fosse di tre anni prima, a Ostia, e che lo scatto fosse facilmente rintracciabile sui profili social dell’allora parlamentare d’opposizione. Ora Repubblica (sulla versione online del quotdiano) si giustifica: la foto tarocca è stata cambiata con un’altra in cui la Meloni è intenta a usare il cellulare da un balcone. In sostanza hanno tentato di coprire il tutto sostituendo la foto che risale al 2020. Ma sì, cosa volete che sia! Un autentico capolavoro degno della Repubblica delle banane, come abbiamo titolato ieri in prima pagina.