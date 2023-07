Forza Italia, "ecco il nome del candidato": chi guiderà il partito dopo il Cav

07 luglio 2023 a

Il Comitato di presidenza di Forza Italia ha proposto la candidatura di Antonio Tajani alla guida del partito. A renderlo noto è stato lo stesso partito su Twitter. Il comitato, si legge nel tweet, "ha approvato all'unanimità il documento politico, realizzato con il contributo di tutti i dirigenti, che sarà illustrato al Consiglio nazionale". E non è venuto a mancare anche in questo caso il sostegno della famiglia Berlusconi.

"Forza Italia andrà avanti col sostegno della famiglia Berlusconi": lo ha ribadito Tajani nel suo intervento questa mattina a Morning News su Canale 5. Il vicepremier nonché ministro degli Esteri ha sottolineato che la famiglia considera FI "una delle realizzazioni più importanti di Silvio Berlusconi". Poi ha aggiunto: "Proprio per onorare la sua memoria e per trasformare in realtà tutti i sogni del nostro leader non realizzati, noi abbiamo il dovere di andare avanti".

Nel documento cui fa riferimento Forza Italia su Twitter si legge: "Il Consiglio nazionale di Forza Italia esprime grande apprezzamento per l'impegno dei membri del governo, dei parlamentari di amministratori locali azzurri per affermare i valori per realizzare gli obiettivi per i quali cittadini ci hanno dato fiducia, ribadisce il ruolo insostituibile della figura di Silvio Berlusconi come punto di riferimento e leader di Forza Italia, affida ad Antonio Tajani e agli organi dirigenti monocratici e collegiali, secondo le rispettive competenze previste dallo statuto, il compito di guidare il movimento fino al congresso nazionale, in spirito unitario, nella continuità con le idee e i principi del nostro fondatore".