Elly Schlein, sparata contro Meloni: "Di chi è ostaggio"

"Quanto durerà ancora il silenzio di Meloni? Da settimane è in ostaggio delle inchieste, degli scandali e dei vergognosi sproloqui della sua stessa maggioranza e non abbiamo sentito da lei una sola parola sulle emergenze economiche e sociali del Paese“: Elly Schlein lo ha dichiarato in una nota, insistendo sui casi giudiziari che hanno colpito il governo nell'ultimo periodo. Già nei giorni scorsi, a margine della festa della Cgil a Bologna, si era espressa in questi termini: "Meloni si sta occupando unicamente delle beghe giudiziarie dei suoi ministri, ma ci sono più di 3 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia che non possono aspettare ancora".

“Non una parola è arrivata sulla proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo e questo silenzio non punisce l’opposizione ma mortifica tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri - ha continuato la segretaria dem nella nota -. Non una parola e non un fatto sono arrivati sul caro mutui che merita risposte, sull’emergenza abitativa che il governo ha inasprito tagliando il fondo affitto. Non una parola è arrivata sulla sicurezza sul lavoro, nonostante il tragico stillicidio di vittime. Non una sola proposta su come contrastare l’inflazione galoppante che sta impoverendo il Paese. Cos’altro deve accadere perché infine batta un colpo?”. Non è escluso che l'attacco della Schlein sfrutti il momento di difficoltà del governo probabilmente per guadagnare consensi nei sondaggi.