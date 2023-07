M5s, clamoroso: "Ingressi significativi", chi molla Conte per Forza Italia

14 luglio 2023 a

"Ci sarà anche qualche ingresso significativo nei prossimi giorni": Antonio Tajani lo ha detto a proposito di Forza Italia, facendo agitare soprattutto tre partiti, ovvero Azione, Italia viva e Movimento 5 Stelle. Tra i possibili transfughi ci sarebbe, come riporta il Corriere della Sera, il deputato Ettore Rosato di Italia viva, il quale non avrebbe affatto gradito la decisione di Renzi di mettere al timone del partito la senatrice Raffaella Paita. Tuttavia, il deputato, che avrebbe un ottimo rapporto proprio con Tajani, ha già smentito questa voce.

Il ministro degli Esteri non ha fatto nomi sui possibili nuovi arrivi. Forse anche un modo, sottolinea il Corsera, per "tenere alta l’attenzione in vista del Consiglio nazionale di Forza Italia, che domani eleggerà il 'reggente' del partito", ovvero colui che traghetterà gli azzurri verso il congresso del 2024. Proprio in quell'occasione Tajani, che è il super favorito ad assumere la carica di presidente "pro tempore", potrebbe annunciare i nuovi ingressi nel partito. Tra questi ci sarebbero anche alcuni consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.

In ogni caso, dopo l'elezione del "reggente" e l'eventuale arrivo di nuovi azzurri, la successiva tappa chiave per la ripartenza è fissata per il 29 settembre, giorno della nascita di Silvio Berlusconi, quando a Paestum si celebrerà il "Berlusconi day", momento che sancirà l’inizio della campagna elettorale in vista delle Europee del 2024.