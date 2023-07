Elly Schlein, sbarca a Napoli e attacca la Meloni: "Cara Giorgia...", Pd in tilt

15 luglio 2023 a

Elly Schlein arriva a Napoli e vomita odio sul governo Meloni: "Quello della Lega è un ricatto a Meloni. Ma rischiamo che, nella debolezza di Meloni, questa volta, dopo tanti tentativi, questo progetto, nato all’ombra del secessionismo della prima Lega Nord, possa trovare il supporto in Parlamento. Noi dobbiamo essere l’intoppo. C’è un unico grande intoppo a questo percorso, da qui ci mettiamo di traverso per fermarli e difendere l’unità del Paese", afferma la segretaria del Pd nle corso del dibattito tutto targato Pd contro l'Autonomia. E ancora: "Cara Giorgia Meloni non si governa contro gli italiani, ma per gli italiani.

Non si governa contro il Sud, ma per il Sud e per tutta l’Italia intera che è una e indivisibile". La Schlein però ignora le pesantissime grane interne al partito. Vincenzo De Luca non ha nemmeno partecipato all'incontro. Insomma, mentre la Schlein perde tempo a criticare l'esecutivo, il partito le sta sfuggendo di mano. E la bomba esplosa tra le mura dem campane potrebbe avere conseguenze anche a livello nazionale. Infatti il fronte dei sindaci e dei governatori critici contro la linea Schlein si sta allargando sempre di più. E dalle parti del Nazareno qualcuno prepara già il dopo-Schlein...