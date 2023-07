Elly Schlein, batosta a Napoli: sedie vuote e non solo, ecco la "calorosa partecipazione"

15 luglio 2023 a

Brutte notizie per Elly Schlein. La leader del Partito democratico paga il caro prezzo dei dissidi con Vincenzo De Luca. E così, a Napoli per la sua "estate militante", la dem riceve l'ennesima batosta. Alla Fondazione Foqus per criticare l'autonomia differenziata di Roberto Calderoli sono tantissime le sedie vuote. A dimostrarlo uno scatto pubblicato da Dagospia.

Eppure Schlein ha ringraziato per "la bellissima e calorosa partecipazione a questa importante due giorni del Partito democratico. Ringrazio tutto il partito di Napoli e il commissario Misiani". Poi ecco che è passata all'attacco: il governo, con il progetto di Autonomia differenziata, "sta lavorando per aumentare i divari territoriali. Che se acuiti diventano barriere razziste, classiste e sessiste". "Un governo - ha aggiunto - con arroganza ha suggellato un patto di potere con un orrido baratto: il presidenzialismo per l'Autonomia differenziata. Ci dobbiamo mobilitare".

Assente, appunto, il governatore della Regione Campania. Un'assenza che ha pesato e non poco, tanto che Antonio Misiani gli ha voluto mandare un messaggio. "Dispiace che il presidente De Luca abbia scelto di non partecipare e confidiamo di averlo con noi in ulteriori iniziative. Lo faremo il prima possibile nel momento in cui ci saranno le condizioni politiche e organizzative per farlo. Questo è il mio compito. Mi auguro che il più rapidamente possibile nel Pd della Campania prevalga la logica del dialogo, del confronto e dell'ascolto reciproco, che per me è una condizione decisiva. Io dialogo sempre con tutti naturalmente, ma ribadisco che la civiltà dei rapporti e il rispetto reciproco sono elementi fondamentali. Se c'è si fanno passi in avanti, se manca non si fanno passi in avanti".