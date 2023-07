Monica Cirinnà, lo sfogo sul Pd: "Colpo di mano a Ferragosto, quando sei un cane..."

16 luglio 2023 a

Monica Cirinnà si dà all'agricoltura e alla ristorazione. L'ex senatrice del Pd, come vi abbiamo raccontato su Libero ora vive in una fattoria nella tenuta di famiglia a Capalbio e ha aperto un ristorante. Ma a quanto pare l'ex senatrice ha ancora qualche conto in sospeso con i dem e così si toglie qualche sassolino in un'intervista al Corriere: "Non mi ha contattata nessuno, nemmeno del Pd locale o tra gli eletti in Toscana, a parte la mia amica Alessandra Nardini. Il telefono non suona. Se esci dal giro, se non hai un incarico di partito, vieni facilmente accantonato".

Poi svela un rimpianto: "Non dimentico il colpo di mano di Ferragosto, quando Letta con i suoi sodali rinnegarono la decisione della direzione regionale che mi voleva capolista. Zingaretti, Orlando, Franceschini, ognuno ha protetto i suoi. E di notte, tra spinte e controspinte, mi ritrovai nel collegio perdente. Del resto quando sei un cane randagio come me non sei di nessuno e non hai nessuno".

Monica Cirinnà, da senatrice del Pd a... ecco la nuova vita (vip) della dem

Parole pesantissime. Infine su un ritorno in politica afferma: "Non è detto, ma la mia vita va avanti lo stesso. Stare qui mi ha fatto bene, è stato un unguento per le ferite. Non sa che soddisfazione quando mi dicono: “Ma che buona la tua marmellata”.