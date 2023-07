Sanità, ribaltone Meloni: cancellati gli ultimi uomini di Conte e Speranza

17 luglio 2023 a

Dopo Gianni Rezza e Nicola Magrini ora dovranno lasciare i loro incarichi Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. Ai vertici della Sanità infatti è in atto un grande rinnovamento. E il ministro Orazio Schillaci farà a breve nuove nomine per sostituire gli "ultimi generali della battaglia contro il Covid", i tecnici che davano consigli e pareri tecnici a Conte e Speranza.

Riporta La Repubblica che "la prima decisione da prendere riguarda l’Istituto superiore di sanità", quindi cghi prenderà il posto di Brusaferro che scade il 24 luglio. "Tra coloro che si giocano l’incarico con buone chance ci sarebbe Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di malattie infettive dello stesso istituto, ma anche Rocco Bellantone, chirurgo ed endocrinologo ordinario al Gemelli. Il suo è un nome che circola sempre quando ci sono da fare nomine nella sanità. Ma avrebbe delle carte da giocare anche Ferdinando Romano, oggi direttore della Asl dell’Aquila e tecnico con buoni rapporti nel centrodestra", si legge.

Per quanto riguarda l'Aifa il direttore generale in carica durante il Covid, Nicola Magrini, "è stato allontanato in base allo spoils system già a gennaio e da allora c’è una sostituta, Anna Rosa Marra. Dopo la riforma il direttore non esisterà più ma a guidare l’agenzia resterà il solo presidente. E chi copre oggi questo incarico sta lavorando da tempo per essere confermato. Giorgio Palù, già ordinario di microbiologia e virologia di Padova considerato in quota Lega, sembra proprio destinato a succedere a se stesso".

In una delle due direzioni generali del ministero, "per la prevenzione, fino a maggio guidata da Gianni Rezza, infettivologo che è andato in pensione, in pole position c’è Francesco Vaia. I due sono nati nello stesso anno, il 1954. Vaia è convinto di farcela. È stato un uomo forte nella sanità del Lazio di sinistra, guidato da Nicola Zingaretti. Malgrado una condanna in giudicato per corruzione, l’allora assessore Alessio D’Amato, un tempo suo acerrimo nemico, lo ha messo alla guida dello Spallanzani. Vaia però è versatile e gode di ottime entrature nella destra, forse perché durante il Covid aveva un approccio molto tranquillizzante".

Per quanto riguarda "una delle direzioni più importanti, quella della Programmazione" ora guidata da Stefano Lorusso indicato da Roberto Speranza "sembra praticamente certo" "Americo Cicchetti, attuale direttore dell’Altems, scuola di economia e management sanitario, dell’Università Cattolica". Al posto di Franco Locatelli, come presidente del Consiglio superiore di sanità, "Schillaci sta preparando la riorganizzazione del suo dicastero, dove verranno tra l’altro creati quattro dipartimenti". Chi prenderà il suo posto? "Matteo Bassetti, infettivologo di Genova ci spera. Ma questa volta sottotraccia, senza esporsi troppo come successo in passato per altri incarichi", si conclude nell'articolo.