Meteo, delirio-Luca Mercalli: morti di caldo... a nostra insaputa

Il climatologo Luca Mercalli ha il sense of rùmor. Fa confusione. «Molti pensano che a giugno abbia fatto fresco», dice alla Stampa, «invece è stato tra i più caldi in 220 anni, dati del Cnr. Solo che», attenzione, «è stato molto nuvoloso e nessuno si è accorto di questo caldo». Crepavamo a nostra insaputa. Forse è la meteodietrologia, una nuova scienza. Mercalli- tra gli ospiti preferiti di Fazio a Che tempo che fa (caldo mortale, ovviamente) - dal 2021 è coordinatore del comitato tecnico-scientifico di Europa Verde, il partito di Bonelli che ieri nel giro di due ore ha detto: «Sui cambiamenti climatici non ci sono toni apocalittici, la questione non va affrontata in termini politici, sono d’accordo, ma allora bisogna dare seguito a quello che dicono gli scienziati». Mercalli, ad esempio. Non va affrontata in termini politici? Bene, questo è Bonelli due ore dopo: «Per contrastare l’egoismo dell’Internazionale del negazionismo climatico, lavoriamo a un’alleanza eco-sociale per il clima e la democrazia. L’Internazionale del negazionismo è guidata dall’Italia con a capo la premier Meloni e i suoi alleati-supporter Gasparri, Salvini e Malan». Bonelli, poche idee e ben confuse.

VISIONI

Repubblica invece ha una certezza: “Afa, allarme globale. Nel Sud Europa il clima del Sahara”. La famosa afa del Sahara, che ha tanti problemi ma non quello dell’umidità. Nel Sahara c’è anche un’escursione termica notevole. A Repubblica per il gran caldo forse vedono la Fata Morgana, allucinazioni, come nel Deserto del Mojave, in California - nella Valle della Morte dov’è stata scattata la foto che accompagna l’articolo di Michele Serra sulla versione online del quotidiano contro «le destre sorde al grido d’allarme sul clima», foto di un bambino biondo che posa sorridente a fianco di un termometro che segna 56 gradi, nella Valle della Morte, appunto, e se si chiama così (da sempre) un motivo c’è. È l’effetto Michele Serra. Che va avanti: «Per chi bada al proprio metro quadrato, e ritiene che tutto il resto non lo riguardi, Greta non può che essere una scocciatrice isterica, una femmina poi (...)», ed è per questo che viene criticata dalle destre, è chiaro. Non perché tra le imprese di Greta c’è il tweet in cui nel 2018 aveva scritto: «Un importante scienziato del clima avverte che il cambiamento climatico spazzerà via l’intera umanità se non smetteremo di usare i combustibili fossili nei prossimi cinque anni», e 5 anni dopo Greta ha cancellato il tweet.

Repubblica in un altro pezzo scrive che «il consenso scientifico attorno all’emergenza climatica e alle sue cause, cioè le emissioni sempre crescenti di gas serra e altri fattori riconducibili alle attività umane, si attesta attorno al 98% delle pubblicazioni» mentre «quel restante 2% trova nel mondo conservatore mondiale un fedele e anche astuto megafono», ed è una statistica che Repubblica riporta sempre astutamente senza mai citare il campione, quali sono gli esperti attendibili e quali no, il criterio di scelta. Niente: il 98%. Repubblica ieri era il bollettino dell’apocalisse, “caldo record, il Pianeta in ginocchio”, titolava in prima pagina ma oggi si può fare di più.



Per gli analisti del clima in servizio terroristico permanente la temperatura è esplosa dal 2003, e quell’estate ha fatto un gran caldo in effetti, ma è un vecchio articolo di Repubblica a ricordarci che «nell’estate dell’82 le temperature in Europa erano insolitamente elevate. In Sardegna il 25 giugno la stazione meteorologica di Capo San Lorenzo rilevò 46,2 gradi, il valore più alto registrato in quei giorni dalle stazioni meteorologiche dell’Aeronautica Militare. A Roma come a Napoli si arrivò invece a poco meno di 38 gradi, mentre in Sicilia si toccarono i 45 gradi dalle parti di Catania». Sulla Stampa irrompe l’esperto Daniele Cat Berro: «In città il caldo si sente di più». Grazie. Ricordiamo quella collega che anni fa al tg consigliò ai senza fissa dimora di non uscire di casa, ma per il freddo. Sui giornali che danno dei «negazionisti» ai politici delle «destre» campeggiano titoli da fine del mondo: “Bolle di calore e tempeste di pioggia, il mondo sconvolto dall’emergenza meteo”, “un patto per l’ambiente o sarà la catastrofe”.

RIECCO LE VIROSTAR

Rispuntano i virologi. Altro titolo: “Virus, con il caldo estremo i contagi corrono”. Come-come? Sì. “Cosa rischiamo con temperature sopra i 40 gradi? Parlano i virologi Pregliasco e Maga: «Adenovirus ed enterovirus possono metterci in scacco»”. Chi nega il gran caldo di questi giorni beato lui. Chi però non scrive che nell’87 a Napoli ci sono stati 39 gradi, più di 40 a Cosenza nel ‘73 e quasi 38 a Milano nel ’47 fa del meteo un’arma politica, e non sono le destre. Meglio seguire i consigli degli esperti, va là: «5 porzioni di frutta e verdura al giorno» (cinque, non di meno), acqua a tutto spiano e «niente sport nelle ore più calde». E noi che avevamo prenotato il campo da tennis a mezzogiorno. Poi eravamo già pronti per il brasato con la polenta.