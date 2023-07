Pd, turni di dieci ore senza retribuzione: lo scandalo imbarazza Schlein

20 luglio 2023 a

Harry Styles chiuderà il suo "Love on Tour" alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 22 luglio. Le presenze stimate sono 100 mila e nell’organizzazione c’è anche il Pd, che secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, sta cercando volontari per il concerto, i cui biglietti, che sono già sold out, costavano tra 65 e 73 euro.

"Negli scorsi giorni a simpatizzanti e iscritti del partito è arrivato un messaggio", si legge nell'articolo. Il messaggio recita: "Ciao, la Federazione PD di Reggio Emilia, collabora allo svolgimento dei concerti in Arena ed in questo momento stiamo lavorando al concerto di Harry Styles". Il lavoro consiste nella "distribuzione a bancone di alimenti e bevande pronte, in supporto al catering gestore". "Due gli slot: dalle 6 di mattina fino alle 16.00 di pomeriggio e dalle 14.30 fino alla fine del concerto. 'I turni sono lunghi ma il lavoro in sé non è pesante, naturalmente durante il turno si può mangiare, fare pause e tutto il necessario e assistere al concerto'".

Quindi si conclude: "Mancano ancora volontari. Sarà il più grande concerto d’Europa con 103 mila paganti". Da notare che la gestione della RCF Arena "è affidata alla C.Volo spa, una cordata di 7 imprese tra cui c’è anche l’Arena Campovolo srl formata dal manager di Ligabue, Claudio Maioli e da Ferdinando Salzano, amministratore di Friends&Partners S.p.a., una delle maggiori società nella musica live". E "il Pd, al pari di altre associazioni e realtà no profit si rapporta nella gestione di alcuni servizi a supporto delle attività della Rcf Arena, per contribuire al successo di iniziative che sono certamente a vantaggio di tutta la nostra comunità", chiarisce il segretario locale Pd, Massimo Gazza, senza però dare spiegazione della mancata retribuzione e dei turni da 10 ore...

Dure le critiche di dell’associazione Reggio Emilia in Comune: «Che la cultura del lavoro viva un suo minimo storico è storia nota, meno scontato invece che il Pd locale, in barba alla segretaria. Schlein, che sui diritti dei lavoratori vuole far ripartire il partito, si trasformi in agenzia di reclutamento di manodopera gratuita falsamente venduta come volontariato».