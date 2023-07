Giuseppe Conte, "perdono gli amici della Meloni": l'ultima sparata

24 luglio 2023 a

Le elezioni spagnole hanno un vincitore: il Partito Popolare di Feijóo che ha ottenuto oltre il 33 per cento dei suffragi e 136 seggi, e lascia i socialisti del PSOE al 31,70 e 122 seggi. Una vera e propria rimonta rispetto alle elezioni del 2019, quando i seggi conquistati furono solo 89. Eppure questi non basterebbero al leader conservatore per sperare di formare un governo di destra. Il motivo? La cifra ottenuta dal partito di estrema destra Vox, il cui leader è molto vicino a Giorgia Meloni. Il premier, anche alla chiusura di questa campagna elettorale, ha tenuto a inviare un messaggio al comizio del partito.

Risultato? Per la sinistra italiana ha perso la Meloni. Tutto vero. Ecco che Matteo Renzi si diverte a lanciare frecciate. "Giorgia, la senti questa Vox?", scrive il leader di Italia Viva che poi pubblica: "tre mini commenti: 1. serve l’elezione diretta del capo del governo, in Spagna come in Italia come alla Commissione Europea. Altrimenti ci sarà sempre più lontananza tra elettori e istituzioni. 2. Sánchez è stato spregiudicato e abile nell’usare tutti i meccanismi istituzionali per bloccare il successo della destra. Il contrario di Enrico Letta insomma. 3, i sondaggi non sempre ci azzeccano, anzi. Buona settimana".

A fargli eco Giuseppe Conte che, vista la situazione in cui si trova il suo Movimento 5 Stelle, proprio non può parlare. Per lui "il sistema elettorale spagnolo è molto complesso, ma il dato certo è che c'è stata una sonora sconfitta per Vox, gli amici della Meloni. Adesso vedremo se riusciranno o meno a formare un governo o se dovranno tornare a votare. Ma è importante che le forze progressiste abbiano tenuto. Quindi, saluto l'amico Sanchez, l'amica Diaz che evidentemente hanno offerto proposte che gli spagnoli hanno giudicato adeguate, molto più adeguate degli slogan di Vox".

Finita qui? Niente affatto. "Il dato più chiaro maturato dal voto del popolo spagnolo è però la sconfitta, netta ed inequivocabile, dell'estrema destra di Vox, sostenuta a più riprese anche dalla premier Giorgia Meloni - prosegue -. In questo senso, la disfatta di Santiago Abascal segna la sconfitta di un modello politico di stampo reazionario che offre risposte giudicate dagli elettori inadeguate alle urgenze manifestate dai cittadini spagnoli. Il bluff dell'estrema destra, che avanza a colpi di slogan, è ormai svelato". E non manca il riferimento alle Europee, con la speranza che "alle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024, alle forze progressiste spetta il compito di garantire ai cittadini italiani, spagnoli ed europei un'alternativa di Governo credibile e pragmatica". Sarà ma i sondaggi danno il vento di destra soffiare in quasi tutti i paesi europei.