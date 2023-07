Elly Schlein, l'ira di Alessia Ambrosi: "Uno sciacallo, non ti vergogni?!"

26 luglio 2023 a

Elly Schlein la spara sempre grossa. Il meteo di questi giorni? Colpa del governo. In giorni così drammatici per il Paese la segretaria dem prova a mettere sulle spalle della Meloni anche la responsabilità delle temperature elevate e delle tempeste nel nord Italia. Troppo. Così le risponde la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi: "Sei uno sciacallo, non ti vergogni?".

E ancora: "Oggi, in una giornata in cui ci sono purtroppo vari morti e tanti feriti per il maltempo, di tutto ci sarebbe bisogno tranne che delle vergognose dichiarazioni di Elly Schlein. Che come sempre se la prende a prescindere col governo, in questo caso affermando che secondo lei ‘non farebbe nulla per il clima’. A questo punto, alla signora Schlein qualcosa va detto – la parlamentare è un fiume in piena- : va detto che il suo Pd ha governato l’Italia non da pochi mesi come noi, ma negli ultimi dieci anni. E che se molte delle cose che potevano nel tempo essere fatte non sono state fatte dovrebbe sapere a chi chiedere: al suo stesso partito.

E anche a sé stessa, da assessore e vice-presidente in un’Emilia-Romagna che sulla messa in sicurezza del proprio territorio ha purtroppo evidentemente fatto assai poco". Infine l'affondo pesantissimo che mette al tappeto la Schlein: "Che tristezza vedere la segretaria del più grande partito di opposizione, in un giorno di lutto e di dolore, comportarsi da sciacallo. Anzi sciacalla (così è contenta per il linguaggio di genere) in cattiva fede. Soprattutto in momenti che dovrebbero essere di condivisa unità e comune mobilitazione".