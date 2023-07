Forza Italia, iscritti raddoppiati dopo l'addio a Silvio Berlusconi

26 luglio 2023 a

Tempo di nuovi tesseramenti in Forza Italia, che riparte dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. «Finora», dice Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti e responsabile nazionale delle tessere “azzurre”, «il partito ha raggiunto i 10mila iscritti nel 2023, quasi il doppio rispetto al passato.

L’obiettivo finale», sottolinea Ferrante, «resta quota 90mila». Il sottosegretario rilancia: «Il prossimo fine settimana, su impulso del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia lancerà due giorni di mobilitazione.

Dopo il successo del 24 e 25 giugno, quando siamo riusciti a portare a casa migliaia di nuove adesioni in tutto il Paese, abbiamo deciso di tornare nelle piazze, soprattutto delle località turistiche. A testimonianza del fatto», conclude Ferrante, «che Forza Italia non si ferma e continua a essere in prima linea nel raccogliere adesioni e contributi da parte dei cittadini».