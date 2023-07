Meloni, "prossima missione: Cina". Frase pesantissima alla Casa Bianca

28 luglio 2023 a

Giorgia Meloni inarrestabile. Dopo aver incassato plausi negli Stati Uniti, il premier non esclude una visita in Cina. A dirlo è lei stessa parlando della Via della Seta. Argomento sul quale "dobbiamo decidere entro dicembre, abbiamo una scadenza che è indotta". Da qui Meloni ha ammesso di esser stata invitata "diverse volte" a Pechino. "Intendo andare, ancora non è calendarizzato, credo che debba essere una delle prossime missioni", ha comunque precisato.

Sempre Pechino è stato al centro del colloquio con Joe Biden. Tra le priorità del presidente del Consiglio la necessità di mantenere i rapporti con la Cina. "Sulla Cina - ha detto - io e Biden abbiamo parlato di come sia necessario garantire la nostra sicurezza economica e nello stesso tempo assicurare un dialogo con Pechino". A maggior ragione se, "nella globalizzazione caratterizzata da un commercio senza regole, che si credeva potesse risolvere i problemi e distribuire la ricchezza in maniera equa, qualcosa non ha funzionato". Secondo Meloni, infatti, "la ricchezza si è verticalizzata, e noi paradossalmente ci siamo indeboliti: oggi questo problema è presente nell'agenda dei nostri alleati, e si sta lavorando sul tema delle catene di approvvigionamento".

Questo e tanto altro è alla base della sua prossima missione a Pechino. Intanto, alla faccia della sinistra, Meloni ha portato a casa un grande successo dalla visita con il presidente degli Stati Uniti. Che tra i due ci sia feeling Biden non l'ha nascosto. "Io e Giorgia Meloni - ha detto - siamo diventati amici". Ma non solo, perché oltre alle battute il numero uno della Casa Bianca ha parlato di "rapporti commerciali che possono crescere".