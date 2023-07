Giorgia Meloni, la rivelazione: "L'ultima cosa che mi ha detto Biden"

28 luglio 2023 a

a

a

Il viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti ha fatto registrare l'ennesimo trionfo sul fronte della diplomazia. Un vertice che di fatto ha sancito ancora una volta l'alleanza chiara e netta tra Roma e Washington. Biden ha sottolineato a più riprese l'impegno dell'Italia nel Mediterraneo ma anche il sostegno senza se e senza ma all'Ucraina di Zelensky. La Meloni da parte sua ha voluto ricordare che in tempi difficili l'Italia sa bene quali sono gli amici nel contesto internazionale con un Occidente compatto sul Patto Atlantico. Ma nel corso dell'incontro tra il premier e il presidente degli Stati Uniti c'è stato spazio anche per un qualche confidenza da parte di Biden alla Meloni.

E il premier ha voluto raccontare cosa gli ha detto il numero uno degli Stati Uniti lontano dalle telecamere: "L'ultima cosa che mi ha detto Biden prima che poi uscisse mi ha detto La prima volta che ti ho visto ho pensato di conoscerti da molto tempo. Poi in questi momenti sono sempre abbastanza concentrata sull'obiettivo e quindi se qualcuno sospetta che io mi senta un po' come Cenerentola, no, non c'è questo. Tanto sono consapevole della nazione che rappresento e del ruolo che ho e sono concentrata su questo". Parole importanti quelle della Meloni che sottolineano ancora una volta l'asso fortissimo tra Roma e Washington.