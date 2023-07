Giambruno e la caduta di Berlusconi: "Sappiamo tutti come è andata"

29 luglio 2023 a

Andrea Giambruno in una lunga intervista al Corriere della Sera parla delle polemiche che lo hanno travolto in questa settimana con la sinistra e colleghi vicini ai progressisti che hanno usato le sue parole sul clima per attaccare Giorgia Meloni. Il giornalista di Mediaset ha risposto per le rime affermando che non vede un caso-Giambruno e che a Berlino un ministro non potrà mai irritarsi per le parole di un cronista italiano. Ma nel corso dell'intervista al Corriere, Giambruno parla direttamente della Germania e a chi gli chiede conto della frase "sono venti o trent'anni che i tedeschi cercano di spiegarci come vivere", risponde così: "Mi riferivo alla caduta del governo Berlusconi, nel 2011".

Poi ha aggiunto: "Tutti sappiamo come è andata: Silvio Berlusconi voleva fare debito per i cittadini, i nostri titoli di Stato furono venduti nella notte, lo spread salì in modo spropositato e il governo cadde. Questo perché Berlusconi non riteneva gli italiani secondi a nessuno e credo che questo dovrebbe essere l’atteggiamento di tutti i nostri governi".

Infine, come abbiamo già ricordato, Giambruno parla anche delle parole sul ministro tedesco Karl Lauterbach: "Escludo che un ministro tedesco si possa risentire della battuta di un giornalista italiano". Insomma caso chiuso con buona pace della sinistra che ha usato le parole di un giornalista per attaccare in modo goffo il governo.