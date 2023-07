In Onda, Elly Schlein attacca: "Gioco delle tre carte", clamoroso autogol

29 luglio 2023 a

Elly Schlein attacca il governo sul clima dimenticando che quando lei era assessore all'Ambiente in Emilia Romagna, non ha fatto nulla per la messa in sicurezza del territorio e quando poi l'alluvione ha devastato la regione si sono visti gli effetti. Tant'è. Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, nella puntata del 28 aprile la Schlein se la prende con Giorgia Meloni: "La governance del Pnrr prevede che si passi dal Parlamento per discutere le modifiche e questo non è accaduto. Abbiamo chiesto per mesi a Fitto di venire a riferire in aula ma oggi capiamo l’imbarazzo perché mentre i Paese fa i conti con i cambiamenti climatici estremi, vengono spazzate via le risorse per il dissesto idrogeologico. Così inoltre si danneggiano anche le piccole e medie imprese".

Qui l'intervento di Elly Schlein a In Onda



E ancora, insiste Elly Schlein: "Non capisco quale sia la logica. Siamo di fronte al gioco delle tre carte: il governo colpisce e cancella progetti che dovevano andare al dissesto, al sud e ai comuni perché ai comuni che protestano rispondono 'non vi preoccupate, compenseremo i progetti tagliati dal Pnrr con altre risorse' ma la verità è che quei territori aspettano quelle altre risorse per fare altri progetti, non quelli già previsti dal Piano. Comunque è un gioco a perdere per i comuni, in un tentativo di centralizzare la spesa".