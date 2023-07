FdI inchioda i grillini: "Commissione d'inchiesta su reddito di cittadinanza e Tridico"

29 luglio 2023 a

"Il reddito di cittadinanza nel tempo si è rivelato una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all'erario": a dirlo il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Tommaso Foti. Che poi avanza una proposta: "Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia ritiene sempre più necessaria la costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, limitando la responsabilità a Tridico per non avere consapevolmente attivato i controlli, al fine di non far perdere consenso elettorale e personale ai suoi mandanti". Il riferimento è all'ex presidente dell'Inps nominato dal governo Conte. Governo a cui la misura del sussidio era molto cara.

Riferendosi al leader del Movimento 5 Stelle, che nelle scorse ora se l'è presa col governo per lo stop al reddito con un sms, Foti ha aggiunto: "Ridicoli e strumentali gli attacchi di Conte e dei suoi figliocci alle modalità di comunicazione della sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza ai cittadini occupabili che lo hanno fino ad oggi percepito".

Foti poi si è rivolto direttamente al nuovo commissario dell'Inps Micaela Gelera: "Chiediamo di moltiplicare il suo attivismo nelle verifiche per scoprire chi non aveva alcun diritto a percepire il reddito di cittadinanza". E ancora: "C'è infatti il serio rischio, come dimostrano le continue frodi scoperte quotidianamente dalle forze dell'ordine, che siano state sottratte indebite e ingenti risorse economiche alle casse dello Stato".