In Onda, Fratoianni contro il governo: "Un calcio nel sedere e via"

"Conta la sostanza ma conta anche la forma": Nicola Fratoianni, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, ha detto la sua sull'sms con cui il governo ha comunicato lo stop del reddito di cittadinanza ai percettori del sussidio. "Hanno liquidato 160mila percettori, sono famiglie il più delle volte, e si apprestano a farlo con altre decine di migliaia nelle prossime ore, lo stanno facendo a scaglioni, gli hanno detto 'da domani ve la vedete da soli'", ha poi aggiunto il leader di Sinistra italiana, accodandosi a tutti gli altri esponenti di sinistra.

In realtà lo stop al sussidio grillino era già nel programma con cui il centrodestra è stato eletto l'anno scorso. E il governo ha parlato più volte della sua intenzione di toglierlo di mezzo gradualmente. "In questi mesi non abbiamo soltanto le famiglie che non sono informate - ha continuato Fratoianni - ma il governo cosa ha fatto? Ha preparato i corsi di reinserimento? No. È evidente che se non hai preparato nessuna soluzione, cosa stai dicendo a un pezzo di paese? 'Di voi non ci interessiamo più'". Ma non è finita qui, perché l'attacco è andato avanti: "La destra si occupa di fare favori ai grandi evasori, ma a chi è in difficoltà dice una cosa semplice: 'un calcio nel sedere e veditela da solo'".