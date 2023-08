Giorgia Meloni, matrimonio in masseria: chi sono gli sposi

20 agosto 2023 a

Grossa sorpresa a Ceglie Messapica, nella masseria Beneficio nella quale Giorgia Meloni stra trascorrendo le sue ferie d'agosto in famiglia, con la figlia e il compagno Andrea Giambruno.

Tornata in Puglia dopo il blitz in Albania per colloqui con il premier Rama, la presidente del Consiglio ha festeggiato una coppia di sposi che stavano celebrando le nozze nella medesima masseria. Non si tratta di due sconosciuti, ma di Cosimo Nardelli e Miriam Palumbo. Lo sposo e suo fratello Michele Nardelli, sottolinea il Corriere della Sera, sono di Ceglie e "molto vicini a Luigi Caroli, consigliere regionale di FdI che cura ogni dettaglio organizzativo delle vacanza pugliese della premier".

La masseria ospita anche Marcello Gemmato, sottosegretario barese amico a sua volta della coppia di sposini. La Meloni si è prestata alle foto e ai video di rito, apparendo sorridente e divertita accanto a Nardelli.

"Meloni - conclude il Corsera - continua a tenere un profilo bassissimo in queste giornate di relax pugliese. Affacciandosi molto raramente fuori dal cancello della masseria dove si trovano anche la sorella Arianna e il marito, il ministro Francesco Lollobrigida".