Elly Schlein, gelo alla festa dell'Unità: "Hai tutto contro", Pd in tilt

"Occhio, che nel Pd hai tutti contro": Elly Schlein è stata messa in guardia dai militanti del Pd durante la festa dell'Unità a Ravenna. Ad avvertirla, in particolare, sarebbe stata una ex addetta alle pulizie di 68 anni, mentre era in fila alla friggitoria. Alla signora - come si legge su Repubblica - la Schlein avrebbe risposto: "Non tutti. Ma tengo botta".

Nonostante gli avvertimenti, comunque, la segretaria del Pd avrebbe riscosso non poco successo alla sua prima festa dell'Unità. Anzi, chi le ha mosso una critica, lo avrebbe fatto solo per dirle che dovrebbe essere ancora più di sinistra. "Segretaria, ma quando svoltiamo a sinistra?", le avrebbero chiesto due militanti. E lei: "Più di così? Anzi, mi dicono che esagero", "Basta con questi liberali!", avrebbero risposto loro. Repubblica racconta, poi, che i partecipanti sono grosso modo gli stessi degli anni passati, almeno per quel che riguarda l'età. Molte persone in età avanzata, pochi under35.

Nonostante la contrarietà di qualche militante, la festa sarà aperta a tutti, almeno a sinistra. Carlo Calenda avrebbe dovuto dialogare domani con Pier Luigi Bersani, ma alla fine non ci sarà per "impegni familiari". Sarà presente invece Giuseppe Conte, che avrà un faccia a faccia col presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Non mancheranno pure Mariastella Gelmini, Angelo Bonelli, Maria Elena Boschi, Riccardo Magi, Maurizio Landini e don Ciotti. Nei prossimi giorni sono attesi anche Walter Veltroni e Paolo Gentiloni. Nessuna traccia invece di Enrico Letta.