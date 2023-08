Omnibus, Casasco: "Da Forza Italia attenzione e proposte per il servizio sanitario nazionale"

31 agosto 2023 a

“Proprio ieri il Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha nominato il responsabile del dipartimento Sanità del partito, il dottor Mandelli, già vice presidente della Camera: questo dimostra la tempestività e l'attenzione che noi vogliamo avere per il sistema sanitario nazionale. Forza Italia è cosciente perfettamente di quella che è la situazione sanitaria, ma vuole porre all'interno di questa legge di bilancio un'attenzione particolare”. Così il deputato di Forza Italia Maurizio Casasco intervenendo a Omnibus su La7. “Dal vicepremier Tajani – ha proseguito - sono arrivate delle proposte concrete, dagli interventi per i pronto soccorso alla defiscalizzazione e decontribuzione degli straordinari per medici e infermieri, magari, aggiungo io, anche incentivando il lavoro notturno, perché si potrebbe anche lavorare ulteriormente di notte, soprattutto in certi dipartimenti come la diagnostica e la chirurgia. Un’altra proposta, stante la carenza del personale sanitario, è la decontribuzione, nel sistema pubblico, per i medici che, pur avendo raggiunto l’età pensionabile, nei prossimi due o tre anni potranno continuare a lavorare, coprendo molti servizi. Eviteremmo così la situazione verificatasi in Calabria, dove il presidente Occhiuto ha dovuto ricorrere a medici provenienti dall’estero. Una iniziativa che si unisce all’ottima decisione del ministro di Forza Italia Anna Maria Bernini, che ha aperto il numero degli studenti che potranno accedere al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Infine, ci dovrà essere l’ottimizzazione della medicina territoriale, dei medici di base e dei pediatri di libera scelta”, ha concluso.