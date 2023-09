Siti porno bloccati, il piano-Roccella: "Chi e come potrà accedere"

03 settembre 2023 a

Dopo il terribile stupro di Palermo, il governo corre ai ripari per dare una "regolata" all'accesso ai siti di video porno. Infatti, proprio nel caso dello stupro di Palermo, le belve che si sono avventate sulla povera ragazzina di appena 19 anni, citavano scene viste in qualche clip porno sul web. E ad annunciare la svolta che potrebbe arrivare a breve è stata il ministro Roccella: "La certificazione dell’età tramite terzi".

Oggi sulle piattaforme compare solo una domanda: sei maggiorenne? E posi si può accedere. Sei minorenne? Allora. nel caso di risposta negativa scatta il blocco. Ma in tanti mentono. Così il ministro spiega quali saranno le prossime mosse: "L’autocertificazione serve — dice Roccella — Bisogna affidarsi a criteri oggettivi". Come? "Dobbiamo rendere i siti responsabili della certificazione dell’età ma senza affidare loro i dati degli utenti. Ci serviremo di servizi terzi che dovranno monitorare l’applicazione della legge".

E Guido Scorza, componente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali a Repubblica spiega cosa può cambiare e quali saranno le possibili modalità di accesso: "Le piattaforme di materiale pornografico si dovranno affidare a pagamento a “terze parti fidate”, ovvero app specializzate solo ed esclusivamente nell’accertamento dell’età degli utenti. Attraverso documenti, intelligenza artificiale o questionari, queste app sono in grado di stabilire se chi vuole accedere a un video porno è maggiorenne o minorenne, concedendo dunque o meno il via libera senza fornire altri dati". L'esecutivo dunque studia uno strumento che possa garantire il divieto di accesso a chi non ha ancora raggiunto la maggiore età.