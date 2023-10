Elly Schlein e Conte, la foto imbarazzante: "Per due ore si sono ignorati"

01 ottobre 2023 a

Elly Schlein e Giuseppe Conte a lezione dalle toghe a Palermo. La segretaria del Pd e il leader del Movimento Cinque Stelle hanno partecipato al congresso di Area in cui le toghe di sinistra hanno attaccato a testa bassa il governo. Una circostanza curiosa che però ha una sua coerenza dato che da qualche giorno, basti vedere i verdetti con cui i giuidici hanno rimesso in libertà 4 migranti cancellando il decreto del governo, l'asse tra l'opposizione giallorossa e le toghe rosse si sta saldando sempre di più.

Claudio Velardi, ex Pds ed ex Ds, ha commentato così su Twitter questa presenza dei due principali leader di opposizione al congresso delle toghe di sinistra: "L’opposizione partecipa con entusiasmo ad una riunione dei magistrati “di sinistra”. È la (ennesima) certificazione della fine dello Stato di diritto. Provo sincera vergogna. Per i magistrati e per i politici. E per quelli che non si scandalizzano". Parole a cui non c'è altro da aggiungere.

Ma durante il congresso c'è stato un episodio che sta facendo discutere parecchio i social. A quanto pare Elly Schlein e Giuseppe Conte per più di due ore si sarebbero ignorati, come racconta l'edizione di Palermo di Repubblica. Un gelo forse dovuto alle ultime scintille sul tema dei migranti. Da qualche giorno infatti Schlein e Conte si beccano proprio sulle proposte per la gestione della crisi di Lampedusa. E una foto che vi mostriamo qui sotto ha immortalato bene il gelo tra Schlein e Conte. Mai così lontani come adesso. I due poi si sono scambiati un saluto con freddezza, ma la foto che gira sul web ha creato qualche imbarazzo.